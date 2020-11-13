BİLNET Satranç Turnuvası’nı kazananlar belli oldu

BİLNET Okulları Kocaeli Kampusu’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen Satranç Turnuvasının sonuçları açıklandı. Online olarak gerçekleşen ve 14.00-16.00 arası iki saat süren turnuvada öğrenciler bilgilerini yarıştırdı. Turnuvaların bundan sonra da devam edeceği belirtilerek, katılım sağlayan bütün öğrencilere teşekkür edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası dereceleri şu şekilde belirlendi…

İLKOKULLAR:

1-Ata Türk 3-A

2-Ali Doruk 1-B

3-Asya Yazgı 1-D

ORTAOKULLAR:

1-T.Eymen Kayıhan 5-D

2-Efe Tezerer 8-D

3-Egehan Karabulut 7-B