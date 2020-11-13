Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 15:34- Spor G: 13 Kas 2020 - 15:35

BİLNET Satranç Turnuvası’nı kazananlar belli oldu

BİLNET Okulları Kocaeli Kampusu’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen Satranç Turnuvasının sonuçları a...
mask

BİLNET Okulları Kocaeli Kampusu’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen Satranç Turnuvasının sonuçları açıklandı. Online olarak gerçekleşen ve 14.00-16.00 arası iki saat süren turnuvada öğrenciler bilgilerini yarıştırdı. Turnuvaların bundan sonra da devam edeceği belirtilerek, katılım sağlayan bütün öğrencilere teşekkür edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası dereceleri şu şekilde belirlendi…

 

 

İLKOKULLAR:

1-Ata Türk 3-A

2-Ali Doruk 1-B

3-Asya Yazgı 1-D

 

ORTAOKULLAR:

1-T.Eymen Kayıhan 5-D

2-Efe Tezerer 8-D

3-Egehan Karabulut 7-B

 
# Kocaeli

13 Kas 2020 - 15:34 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Skor ne olursa olsun 3 puan bizim olsun !.. mask
Skor ne olursa olsun 3 puan bizim olsun !..
Nefes almak yasak ! mask
Nefes almak yasak !
Dev Adamlar’ın maçı yine ertelendi mask
Dev Adamlar’ın maçı yine ertelendi
Yakıştı mı be ‘EFE’m ? 3-1 mask
Yakıştı mı be ‘EFE’m ? 3-1
Puma ile anlaşma tamam! mask
Puma ile anlaşma tamam!
Dev Adamlar 25 Kasım’ı bekliyor mask
Dev Adamlar 25 Kasım’ı bekliyor
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı mask
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!

GALERİ

Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL