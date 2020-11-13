Kocaelispor ile Sancaktepespor arasında oynanacak olan bugünkü maçta dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak. Geçen sezon Kocaelispor ile Ofspor arasında Kocaeli Stadı’nda oynanan maçta, Erdinç’e çok sert bir faul yapan Hakan Yılmaz’a ikinci sarı kartı göstermek için elini cebine atmış, ancak bu kararından vazgeçmişti. Aynı maçta Kocaelisporlu futbolcuların gerilmesine neden oldu, Burak Süleyman’a da kırmızı kart gösterdi, Ofspor’un kazandığı 1-0’lık mücadelede galibiyetin kahramanı oldu. Burak 3 maç ceza alınca, Kocaelispor bu üç maçta Büyükçekmece Tepecik ve Karşıyaka’ya yenilmiş, Karşıyaka maçının ardından da Engin Korukır ile yollar ayrılmıştı. Ardından Selahaddin Dinçel ile anlaşıldı, Dinel rekorlar kırarak takımı şampiyon yaptı, sezon başı ise kan kusturdu.
13 Kas 2020 - 15:35- Spor Güncelleme: 13 Kas 2020 - 15:37
Fatik Tokail Sürprizi !..
Kocaelispor ile Sancaktepespor arasında oynanacak olan bugünkü maçta dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak. Geçen sezon Kocaelispor ile Of...
# Kocaeli, Kocaelispor, Maç
ELEMAN ARANIYOR
Makina imalatı yapan şirketimiz için, - Makine mühendisliği, makine, resim ve konstrüksiyon mezunu - En az 1 yıl tecrübeli-Yetiştirilmek üzere makina...0538 826 29 00 FMC METAL MAKİNA
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.