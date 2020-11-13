Fatik Tokail Sürprizi !..

Kocaelispor ile Sancaktepespor arasında oynanacak olan bugünkü maçta dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak. Geçen sezon Kocaelispor ile Ofspor arasında Kocaeli Stadı’nda oynanan maçta, Erdinç’e çok sert bir faul yapan Hakan Yılmaz’a ikinci sarı kartı göstermek için elini cebine atmış, ancak bu kararından vazgeçmişti. Aynı maçta Kocaelisporlu futbolcuların gerilmesine neden oldu, Burak Süleyman’a da kırmızı kart gösterdi, Ofspor’un kazandığı 1-0’lık mücadelede galibiyetin kahramanı oldu. Burak 3 maç ceza alınca, Kocaelispor bu üç maçta Büyükçekmece Tepecik ve Karşıyaka’ya yenilmiş, Karşıyaka maçının ardından da Engin Korukır ile yollar ayrılmıştı. Ardından Selahaddin Dinçel ile anlaşıldı, Dinel rekorlar kırarak takımı şampiyon yaptı, sezon başı ise kan kusturdu.