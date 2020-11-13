Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 15:35- Spor G: 13 Kas 2020 - 15:37

Fatik Tokail Sürprizi !..

Kocaelispor ile Sancaktepespor arasında oynanacak olan bugünkü maçta dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak. Geçen sezon Kocaelispor ile Of...
mask

Kocaelispor ile Sancaktepespor arasında oynanacak olan bugünkü maçta dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak. Geçen sezon Kocaelispor ile Ofspor arasında Kocaeli Stadı’nda oynanan maçta, Erdinç’e çok sert bir faul yapan Hakan Yılmaz’a ikinci sarı kartı göstermek için elini cebine atmış, ancak bu kararından vazgeçmişti. Aynı maçta Kocaelisporlu futbolcuların gerilmesine neden oldu, Burak Süleyman’a da kırmızı kart gösterdi, Ofspor’un kazandığı 1-0’lık mücadelede galibiyetin kahramanı oldu. Burak 3 maç ceza alınca, Kocaelispor bu üç maçta Büyükçekmece Tepecik ve Karşıyaka’ya yenilmiş, Karşıyaka maçının ardından da Engin Korukır ile yollar ayrılmıştı. Ardından Selahaddin Dinçel ile anlaşıldı, Dinel rekorlar kırarak takımı şampiyon yaptı, sezon başı ise kan kusturdu.
# Kocaeli, Kocaelispor, Maç

13 Kas 2020 - 15:35 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BİLNET Satranç Turnuvası’nı kazananlar belli oldu mask
BİLNET Satranç Turnuvası’nı kazananlar belli oldu
Nefes almak yasak ! mask
Nefes almak yasak !
Dev Adamlar’ın maçı yine ertelendi mask
Dev Adamlar’ın maçı yine ertelendi
Yakıştı mı be ‘EFE’m ? 3-1 mask
Yakıştı mı be ‘EFE’m ? 3-1
Puma ile anlaşma tamam! mask
Puma ile anlaşma tamam!
Dev Adamlar 25 Kasım’ı bekliyor mask
Dev Adamlar 25 Kasım’ı bekliyor
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı mask
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!

GALERİ

Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL