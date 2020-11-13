Minik Ayaklar, Ata’sını andı

Körfez bölgesinde faaliyet gösteren Özel Minik Ayaklar Kreşi’nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde düzenlenen anma programı oldukça duygusal geçti. Bütün sınıfların katılımı ile önce saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan anma programlarında çocuklar Atatürk için hazırlanan özel köşeye çiçek bıraktılar. Ardından Atatürk’e ait görseller ve maketlerin yer aldığı Atatürk sergisi gezildi.
SEVDİĞİ ŞARKILARI SESLENDİRDİLER
6 yaş Gül sınıfı ‘Andımız’ı okuyarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken 5 ve 6 yaş grupları Açelya ve Gül sınıfları da Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde Minik Ayaklar Kreşi, Atatürk’ü anmanın, onu anlamanın ve çocuklarımıza anlatmanın huzurunu yaşadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.