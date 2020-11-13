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13 Kas 2020 - 15:43- Gündem G: 13 Kas 2020 - 15:45

Karamürselli Ülkücüler, Atatürk’ü unutmadı

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde ‘Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz’ yazılı magnet dağıttı
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Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı, Ulu Önder’i unutmadı. 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde ‘Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz’ yazılı esnaf ve vatandaşlara magnet dağıttı. Atatürk’ün milli mirasçıları olarak gösterdiği hedefler doğrultusunda Türk milletine sevgi ve Türk devletine sadakatten asla ayrılmayacaklarını belirten Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, “Yalnızca 10 Kasım’da değil, her zaman Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırlayacağız ve gençliğimize Atatürk sevgisini işleyeceğiz. Herkes bilmelidir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türk vatanın istiklal ufkudur. Liderimiz Devlet Bahçeli, Atatürk Türkiye’dir” dedi.
# karamürsel, 10 kasım

13 Kas 2020 - 15:43 - Gündem

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