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13 Kas 2020 - 15:45- Sağlık G: 13 Kas 2020 - 15:50

Covıd-19 ve grip ayrımını yapmak mümkün mü?

 Corona Virüs ve grip salgınına sebep olan İnfluenza Virüs yapı olarak çok farklı olmakla beraber maalesef ortaya çıkardıkları belirtiler itibariyle birbirlerine çok benzemekte
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim Akın konu hakkında önemli bilgiler verdi.  Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (Covid-19) enfeksiyonu tüm dünyada en önemli problem olmaya devam ederken birçok ülke de bu hastalığa çözüm bulmak için uğraşmaktadır. Virüsün yapısının tam olarak bilinmemesi sürekli kendini değiştirerek mutasyona uğraması da bu hastalıkla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Fakat bu aylarda mevsim itibariyle grip salgınının da başlaması hastalıkla mücadelede birçok zorluğu ortaya çıkaracaktır. Peki bu süreçte mevsimsel grip ve corona virüsü birbirinden ayırmak mümkün mü? Corona Virüs ve grip salgınına sebep olan İnfluenza Virüs yapı olarak çok farklı olmakla beraber maalesef ortaya çıkardıkları belirtiler itibariyle birbirlerine çok benzemektedir.

KLİNİKTE MEVSİMSEL GRİP

Her iki hastalıkta boğaz ağrısı,ateş,öksürük,halsizlik,kas ağrısı en sık görülen belirtiler arasındadır. Çalıştığımız pandemi polikliniğindeki tecrübelerimizi göz önünde bulundurduğumuzda grip hastalığında görülen burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler Coronavirus de çok sık görülmese de burun akıntısı ile gelen ve Covid-19 sürüntü testi pozitif çıkan hastalarımızda olmuştur. Bu gibi durumlar maalesef Corona virüsle mücadelede zorluklar yaşatmaktadır. Pandemi döneminde aksi ispat edilene kadar belirti gösteren herkes pandemik hasta olarak kabul edilmelidir. Klinikte mevsimsel grip ve coronavirus ortak belirtileriyle gelen hastalarımızı şüpheli Covid-19 hastası olarak kabul etmekteyiz.

 

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, KAS AĞRISI

Gerekli tahlil ve tetkikleri yaptıktan sonra Corona Virüs enfeksiyonu dışlandığında grip tedavisine başlamaktayız. Bu mevsimlerde boğaz ağrısı, ateş, öksürük, kas ağrısı gibi belirtiler gösteren hastaların kesinlikle grip oldum diyerek olayı hafife almamaları gerekmekte ve kendilerini şüpheli Covid-19 hastası olarak görüp etraftan kendilerini izole etmeleri ve covid-19 polikliniğinin yapıldığı sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Hastaların her şartta maske,mesafe,temizlik kuralına riayet etmesi çok önemlidir. Aksi durumda her iki hastalıkta da taşıyıcı konumunda olup risk grubuna giren yaşlı, kronik hastalığı olan insanlar için üzücü tablolara sebebiyet verme durumu ortaya çıkabilmektedir.

13 Kas 2020 - 15:45 - Sağlık

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