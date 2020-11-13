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13 Kas 2020 - 15:56- Ekonomi G: 13 Kas 2020 - 15:58

Hyundai KONA Electric şimdi daha teknolojik ve modern.

Hyundai, B-SUV sınıfındaki ayrıcalıklı modeli olan tamamen elektrikli KONA’yı geliştirdi. Bir makyajdan daha fazlasını sunan yeniliklere göre, KONA EV hem şık ve hem de çok konforlu. Teknolojik olarak da geliştirilen otomobilin full şarjlı menzili ise 484 km (WLTP).
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Hyundai, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV’yi geliştirerek satışa sundu. Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören KONA EV, satışa sunulduğu 2018 yılından bu yana 120 bin adetten fazla satış başarısı gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da yapılan menzil denemesinde de tek şarj ile 1.026 km kat ederek rekor kıran KONA EV, böylelikle elektrikli otomobillerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Yeni KONA Electric, dış tasarım makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri beraberinde getiriyor. Sade ve şık bir görünümü bir arada sunan KONA'nın kullanışlı B-SUV gövde tipi, üst düzey elektrik teknolojisiyle de birleşerek kullanıcısına rahatlık sağlamış oluyor.

MODERN VE ESTETİK

Yeni görünümlü tamamen kapalı ızgaraya sahip ön kısım, bir önceki modele göre daha modern ve daha estetik. Bu modern görünüm, otomobilin dış tasarımda daha geniş bir duruş vurgulamasını sağlıyor. Yeni LED gündüz farları ile daha da geliştirilen ön kısım, KONA Electric'e özgü bir özellik olan asimetrik bir şarj portu ile tamamlanıyor ve elektrikli sürüş hakkında güçlü bir izlenim bırakıyor.

ŞARJ SÜRESİ 28 SAAT

KONA EV, üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki özel bir elektrik kabiniyle kısa sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj süresi ise ortalama 28 saat olarak veriliyor. Modern ve teknolojik otomobilin 2021 yılında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.

13 Kas 2020 - 15:56 - Ekonomi

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