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13 Kas 2020 - 15:57- Ekonomi G: 13 Kas 2020 - 15:58

VakıfBank Kültür Yayınları iki yaşında

Benzersiz nitelikte eserleri okurla buluşturmak hedefiyle yayın hayatına devam eden VakıfBank Kültür Yayınları, iki yaşında. VakıfBank Genel Müdürü ve...
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Benzersiz nitelikte eserleri okurla buluşturmak hedefiyle yayın hayatına devam eden VakıfBank Kültür Yayınları, iki yaşında. VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yıllarca okunacak kitapların yayıncısı olma ilkesiyle yola devam ettiklerini belirterek, “Geçen iki yılda kültür yayıncılığı alanında güzel işler ortaya koyduk. Önümüzdeki süreçte bu başarıyı katlayacağız. Alanında saygın ve nitelikli daha çok eseri, daha çok okurla buluşturacağız” dedi.

13 Kas 2020 - 15:57 - Ekonomi

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