Plastik sanayi ihracatı artırdı

PAGEV, yayınladığı sektör raporlarıyla plastik sanayinin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Ocak-Eylül 2020 dönemi Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporunu yayınlayan PAGEV’in verilerine göre; Türkiye plastik sektörünün 9 aylık plastik mamul üretimi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 2 gerileme ile 7,3 milyon ton ve değerde yüzde 2,8 düşüşle 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle iç pazar talebindeki gerilemeye rağmen üretimdeki büyük düşüşe ihracat fren oldu. Sektördeki kayıplar ihracat ile telafi edilirken plastik sektörünün 2020 yılında tarihinin en yüksek ihracatına ulaşacağı tahmin ediliyor.