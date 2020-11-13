PAGEV, yayınladığı sektör raporlarıyla plastik sanayinin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Ocak-Eylül 2020 dönemi Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporunu yayınlayan PAGEV’in verilerine göre; Türkiye plastik sektörünün 9 aylık plastik mamul üretimi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 2 gerileme ile 7,3 milyon ton ve değerde yüzde 2,8 düşüşle 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle iç pazar talebindeki gerilemeye rağmen üretimdeki büyük düşüşe ihracat fren oldu. Sektördeki kayıplar ihracat ile telafi edilirken plastik sektörünün 2020 yılında tarihinin en yüksek ihracatına ulaşacağı tahmin ediliyor.
13 Kas 2020 - 15:58- Ekonomi Güncelleme: 13 Kas 2020 - 15:59
Plastik sanayi ihracatı artırdı
PAGEV, yayınladığı sektör raporlarıyla plastik sanayinin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Ocak-Eylül 2020 dönemi Türkiye Plastik Sektörü İzlem...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.