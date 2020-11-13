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13 Kas 2020 - 15:58- Ekonomi G: 13 Kas 2020 - 16:00

MAPFRE Sigorta istikrarlı büyüyor

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, MAPFRE Sigorta’nın Ulusal Sigortacı Finansal Güçlülük Notunu AA+(Tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etti.

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Derecelendirmede MAPFRE Sigorta'nın Türkiye sigorta pazarındaki yerinin güçlü ve köklü olduğunun ve kredi profilinin koronavirüs salgınının yarattığı baskılara oldukça dirençli olduğunun altı çizildi.

İLK 10 İÇİNDE

Fitch, finansal güçlülük notu destekleyen unsurlar olarak MAPFRE Sigorta’nın birleşik oranını 2020 yılının ilk yarısında %99’a indirme başarısı göstermesine, güçlü sermayesine ve reasürans kapasitesine vurgu yaparak, şirketin 2020 ve 2021 yıllarında da Türkiye’deki en büyük 10 sigorta şirketinden biri olmaya devam edeceğini öngörüyor. Değerlendirmeyle ilgili açıklamada bulunan MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen, "MAPFRE Sigorta olarak içinde bulunduğumuz gündeme rağmen kredi derecelendirme notumuzun AA+(Tur) olarak teyit edilmesi bizim için çok kıymetli” dedi.
# koronavirüs

13 Kas 2020 - 15:58 - Ekonomi

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