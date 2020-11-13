AK Genç Dilovası’nda icra kurulu tamam

AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıya AKP İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Oğuz da katıldı. Toplantıda Dilovası İlçe Gençlik Kolları’nda yeni icra kurulu belirlendi. Yapılan açıklamada yeni icranın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, belirlenen icra kurulunu kamuoyu ile paylaştı.

AK GENÇ DİLOVASI’NIN İCRA KURULU

Muhammet DEMİR İlçe Başkanı

Şaban SUSUZ Siyasi Hukuki İşlr. Sor. Bşk. Yrd.

Yusuf EKİCİ Teşkilatlanmadan Sor. Bşk. Yrd

Ömer ERDOĞAN Seçim İşlr. Sor. Bşk. Yrd.

Samet ARTUT Tanıtım ve Medyadan Sor. Bşk. Yrd

İbrahim AKBALIK Sosyal Politikalardan Sor. Bşk. Yrd.

Fatih YILMAZ Yerel Yönetimlerden Sor. Bşk. Yrd.

Osman LAÇ Sivil Top. ve Halkla İliş. Sor. Bşk. Yrd.

Serhat ÇAKAN Ekonomi İşlr. Sor. Bşk. Yrd.

Abdullah TURAK Yeni Seçmen. Bşk. Yrd.

Ceyda BARAN Sekretaryadan Sor. Bşk. Yrd.