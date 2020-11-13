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13 Kas 2020 - 16:00- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 16:02

AK Genç Dilovası’nda icra kurulu tamam

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Başkan Muhammet Demir, yürütme kurulunu (icrasını) açıkladı
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AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıya AKP İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Oğuz da katıldı. Toplantıda Dilovası İlçe Gençlik Kolları’nda yeni icra kurulu belirlendi. Yapılan açıklamada yeni icranın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, belirlenen icra kurulunu kamuoyu ile paylaştı.

AK GENÇ DİLOVASI’NIN İCRA KURULU

Muhammet DEMİR         İlçe Başkanı

Şaban SUSUZ                  Siyasi Hukuki İşlr. Sor. Bşk. Yrd.

Yusuf EKİCİ                       Teşkilatlanmadan Sor. Bşk. Yrd

Ömer ERDOĞAN              Seçim İşlr. Sor. Bşk. Yrd.

Samet ARTUT                 Tanıtım ve Medyadan Sor. Bşk. Yrd

İbrahim AKBALIK            Sosyal Politikalardan Sor. Bşk. Yrd.

Fatih YILMAZ                  Yerel Yönetimlerden Sor. Bşk. Yrd.

Osman LAÇ                      Sivil Top. ve Halkla İliş. Sor. Bşk. Yrd.

Serhat ÇAKAN                Ekonomi İşlr. Sor. Bşk. Yrd.

Abdullah TURAK            Yeni Seçmen. Bşk. Yrd.

Ceyda BARAN                 Sekretaryadan Sor. Bşk. Yrd.

# AKP

13 Kas 2020 - 16:00 - Siyaset

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