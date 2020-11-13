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13 Kas 2020 - 16:01- Gündem G: 13 Kas 2020 - 16:03

KTO’dan Kocaeli Vergi Dairesi ve SP’ye ziyaret

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu, Kocaeli Vergi Dairesi ve SP İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu
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Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu sosyal mesafe kurallarına uyumlu olarak ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Vergi Dairesi ve SP İl Başkanlığı’na ziyaretler gerçekleştirildi. KTO Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Şenol, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gülcan, 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nihat Can Kırcı’nın katıldığı ziyaretlerde SP İl Başkanı Zafer Mutlu ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin'i makamlarında ziyaret edildi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Ziyaretlerde konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, ‘’Körfez Ticaret Odası olarak ilimizde ve ilçemizde yapılacak olan her çalışmada ortak hareket etme noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız. Kocaeli hem stratejik konumu hem de Türkiye’nin en çok vergi veren illeri arasındadır bu anlamda hem siyasi partilerin hem de vergi dairemiz ile ortak amacımız ilimizin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu anlamda kurumlar ve partilerimiz ile ilişkilerimizi kuvvetli tutmak ve ortak akıl toplantılarında bir araya gelmek bizler için çok kıymetlidir’’ dedi.
# Kocaeli, Körfez

13 Kas 2020 - 16:01 - Gündem

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