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13 Kas 2020 - 16:03- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 16:04

Gelecek Kocaeli’den 3 ilçe teşkilatına ziyaret

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, kalabalık bir heyetle Gebze, Darıca ve Çayırova ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. İlçe yöneticilerine büyük moral olan ziyaretlerde yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler alan Başaran, geldikleri noktanın memnuniyet verici olduğunu söyledi
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Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Genel Merkez Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkan Yardımcısı Serap Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yener Akdeniz, il başkan yardımcıları, Körfez ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Tuzla İlçe Başkanı Gökhan Özkan’ın da katıldığı ziyaret programları ilçe yöneticilerine büyük moral oldu.

GEBZE YENİ YERİNDE

İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ile beraberindekiler ziyaretlerine, Kocaeli teşkilatları içerisinde ilk kongreyi yapan Gebze teşkilatı ile başladı. Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi’ndeki yerlerine yeni taşınan ilçe binasını gezen yöneticiler memnuniyetlerini dile getirdiler. İlçe Başkanı Osmanoğlu, “Bina konusunda fazla seçme şansımız yoktu. İlk bulduğumuz yeri tuttuk ve teşkilatlanmamızı yaptık. Kongre süreci de bitince ilçe merkezine taşınmayı uygun gördük. Artık halkımızla daha iç içeyiz. Ziyaretiniz bizleri fazlasıyla mutlu etti” dedi.

DARICA SAHADA

Gebze ziyaretinden sonra Darıca’ya geçen Başaran ve yönetimi, burada İlçe Başkanı Murat Sari tarafından karşılandı. Üye kayıtlarının devam ettiğini belirten Başkan Murat Sari, “Kongrelerin tamamlanmış olmasıyla birlikte sahaya indik. Hemşerilerimizin mutluluğuna da üzüntüsüne de ortak olmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Her geçen gün artan bir teveccüh var. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ve motive ediyor” ifadelerini kullandı.

ÇAYIROVA HIZLI BAŞLADI

En son atanan ilçe olan Çayırova’da kısa sürede önemli mesafe kat etti. Kurucu ilçe başkanlığına atanan Kağan Demirci, Çayırova Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gencer Plaza’da tuttuğu ilçe binasını kullanılabilir hale getirdi. Başaran ile beraberindekiler Demirci’yi ziyaret ederek tebrik ettiler. Kadın ve gençlik kolları başkanlarını belirleyen Demirci, “Yönetimimi hemen hemen oluşturdum. Üye kayıtlarımız devam ediyor. En kısa sürede hazırlanması gereken evrakları tamamlayıp valiliğe vereceğiz. Ondan sonraki hedefimizde kongre yapmak olacak” dedi.
# Kocaeli, Körfez, Gebze

13 Kas 2020 - 16:03 - Siyaset

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