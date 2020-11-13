Üniversite Performansında GTÜ 10’uncu sırada

26 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmişti. O tarihten sonra her yıl yapılan değerlendirmelerde, üniversitelerin performansları ölçülmeye başlandı. İlk yıl 36,63 puan alarak 6’ıncı sıraya yerleşen Gebze Teknik Üniversitesi 2018 yılında ise 38,49 puan ile 8’inci sıraya gerilemişti. 2019 değerlendirmesinde ise Gebze Teknik Üniversitesi 31,36 puan alarak değerlendirmede 10’uncu sıraya geriledi.

ODTÜ BİRİNCİ

Proje kapsamında çalışmalara başlayan üniversitelerimizin performansları Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda, projede yer alan 11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesinin kriterlere uyumluluk puanları alıyor. Bu yıl 32 kriterde puanlama yapıldı. Geçtiğimiz iki dönemin birincisi olan ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) bu yıl da puanını artırarak birinciliği korudu.