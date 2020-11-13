İYİ Partili gençlerinden İzmir'deki can dostlara yardım

İzmir depreminin ardından İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı ve üyeleri, önce İYİ Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği yardım kampanyasına, akabinde Kartepe Belediyesi’nin Kızılay’la ortak düzenlediği kan bağışı kampanyasına katılarak destek olmuşlardı. Kartepe Teşkilatı bu sefer de İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı ve üyelerden Yaren Turanlı'nın organizasyonunu üstlendiği bir kampanya düzenleyerek İzmir'deki “Sokak hayvanlarımız da İYİ olsun” diyerek yardımseverlerin de desteği ile topladıkları yaklaşık 400 kilo kedi-köpek mamasını, İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Teşkilatı’na ulaştırdılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmirli gençlerin gönderilen mamaları, sokak hayvanlarına dağıtırken düzenlenen kampanyadan dolayı oldukça mutlu oldukları gözlenirken Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı aracılığı ile destek veren Kartepeli yardımseverlere ve İYİ Parti Kartepe teşkilatına selamlarını ilettiler.