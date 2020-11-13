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13 Kas 2020 - 16:05- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 16:07

SP’li Aksu: İş bilmezliğin hazin sonu

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, “Çayırova’da ilçemizin ve gelecek nesillerimizin kaynakları iş bilmezlik yüzünden rant hırslarına kurban ediliyor” dedi
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Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, haftalık yaptığı yazılı basın açıklamasında Çayırova ilçesinde yapılan yerel kamu yatırımlarına değindi. “Geçmişten bugüne yapılan yatırımlarda ben yaptım oldu anlayışının benimsendiği için kaynaklarımız çöpe dönüşmektedir” diyen Aksu, başta Necmettin Erbakan Kültür Merkezi olmak üzere Uçak Kafe ve birçok sosyal yatırımın kaderine terkedilmiş ve çürümeye yüz tutmuş durumda olduğunu belirtti.

“BİZ İSRAFA KARŞIYIZ”

Aksu, “Necmettin Erbakan Kültür Merkezi iş bilmezliğin son örneğidir. Yapım aşamasında tüm uyarı ve önerilerimize kulak tıkanarak yapılan bu yatırım daha birkaç yıl olmasına rağmen sürekli tadilatı bitmeyen yıkık ve harabe bir duruma gelmiştir. Rant hırsıyla yapıldığı için mevcut bırakılması gereken yeşil alanlar bile boş dükkan yığınlarına kurban edilmiştir. Maalesef plansız ve programsız ben yaptım oldu anlayışıyla yatırım yapılınca sonucunda kaybedilen yine Çayırova halkının kaynakları oluyor. Bizler bu ilçenin tek bir kuruşunun dahi israf edilmesine karşıyız. Biz kültür merkezine karşı değiliz” dedi.

13 Kas 2020 - 16:05 - Siyaset

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