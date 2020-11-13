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13 Kas 2020 - 16:09- Gündem G: 13 Kas 2020 - 16:11

Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor

Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar,  “Azerbaycan'ın büyük bir zafer ve başarı kazanması, halk arasında büyük bir sevinç oluşturdu" dedi
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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatta elde ettiği zafer, Türkiye'deki soydaşlara büyük sevinç ve gurur yaşattı. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar,  AA muhabirine, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bildiriyle Azerbaycan'ın büyük bir zafer elde ettiğini ifade eden Dündar, "Azerbaycan ordusu teknolojiyi çok iyi kullanan ve çok iyi eğitim alan askerleri sayesinde Ermenistan ordusunun tepesine yumruğunu indirdi. Ermeni güçleri pişman olma noktasına gelip geri çekildi." dedi.

SÖZÜNDE DURMADILAR

Dündar, Ermenistan'ın 3 defa ateşkes anlaşması önerdiğini ancak hiçbirinde sözünde durmadığını, barışı bozan taraf olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Ermeniler başta gence Gence olmak üzere Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine devamlı atış yaparak, oradaki sivil insanları katletti. Bunların bir tek nedeni vardı; tanklarının hemen hemen yarısını, ağır silahlarını ve mühimmatını cephede bırakıp sivil bölgelere saldırarak Ermenistan- Azerbaycan savaşını körüklemeyi hedeflediler. Rusya'dan devamlı yardım istediler fakat Putin, Azerbaycan topraklarında savaş devam ettiği için destek vermedi." diye konuştu.

"TÜRKİYE, HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN YANINDA"

Azerbaycan'ın işgal edilen birçok yeri geri aldığına ve önemli noktalara darbe indirerek başarı elde ettiğine işaret eden Dündar, "Anlaşma gereği, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın kabul etmesiyle o bölgenin 5 yıl boyunca Rus askerlerince kontrolü ve denetimi altında tutması kararlaştırıldı." dedi. Dündar, Azerbaycan'ın zaferinin halk arasında büyük bir sevinç oluşturduğunu dile getirdi. Azerbaycan'ın, Ermenistan halkıyla bir sorununun olmadığını anlatan Dündar, "Asıl sorun Ermenistan'ı idare etmeye çalışan basiretsiz idareciler ve siyasetçilerdir. Bunlar, Ermeni halkına zarar veriyor." dedi. Dündar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu anlatarak, "Orada Türkiye'siz ne barış olabilir ne de başarı gelebilir. Türkiye her koşulda o kararın içinde yer almak durumundadır. Azerbaycan vatandaşlarıyla görüşmemizde, 'Türkiye bizim güvencemizdir. Türkiyesiz rahat olamayız, özgür olamayız, hedefimize varamayız düşüncesi içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

 " AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR"

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli astsubay Güven Aslan da aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu birçok ülkede görev yaptığını söyledi. Aslen Azerbaycanlı olduğunu aktaran Aslan, "Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan ordusunun kuruluşunda görev yaptım. O zaman ordu yeni kuruluyordu. Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin eğitiminde görev aldım. O zamanlar çok zor şartlarda bir Azerbaycan ordusu vardı. Bugün ise Karabağ'da 44 günde 44 yıllık tarih yazan bir Azerbaycan ordusu var. Gerek Özel Kuvvetleriyle gerekse hava ve kara kuvvetleriyle silahıyla mühimmatıyla eğitimiyle disipliniyle Kafkaslar'ın en güçlü ordularından birisi olmuştur." diye konuştu.

# eğitim, destek

13 Kas 2020 - 16:09 - Gündem

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