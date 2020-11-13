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13 Kas 2020 - 16:10- Gündem G: 13 Kas 2020 - 16:12

Körfez’de iki köy birbirine bağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Körfez Cumaköy ile Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi’ni ayıran Cuma Dere...
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Körfez Cumaköy ile Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi’ni ayıran Cuma Deresi’nde ıslah ve köprü yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumaköy ve Karagöllü Mahalleleri arasında kalan bağlantı yolu üzerindeki dere köprüsü için çalışmalar, dere yatağının baştan sonra incelenmesiyle ve değerlendirilmesiyle başladı. Zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı derede hem ıslah çalışması yapılacak hem de çevre temizliği sağlanmış olacak.
# Kocaeli, Körfez, Büyükşehir, Derince

13 Kas 2020 - 16:10 - Gündem

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