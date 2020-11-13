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13 Kas 2020 - 16:11- Gündem G: 13 Kas 2020 - 16:13

Bütün servis araçları dezenfeksiyon ediliyor

Öğrenci ve personel servisi araçları, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında dezenfeksiyon ediliyor.
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Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediliyor. Bulaşma riskini en aza indirmek maksadıyla P plakalı servis araçları Büyükşehir Belediyesince dezenfeksiyon ediliyor.

GÜVENLİ SERVİS ARAÇLARI

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte vatandaşlarında ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından kullanılan okul servis araçları, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli servis araçları ile fabrikalara işçi taşıyan servis araçlarını dezenfeksiyon ediyor. Böylelikle servis araçlarında buluşma riski minimuma indiriliyor.

İNSAN SAĞLIĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen dezenfeksiyon çalışması Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında gerçekleştiriliyor. Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler ile gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları sırasında tüm tedbirler alınıyor. Dezenfeksiyon işlemini yapan ekipler özel ekipmanlar kullanıyor.
# Kocaeli, Büyükşehir, koronavirüs, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Kas 2020 - 16:11 - Gündem

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