Bütün servis araçları dezenfeksiyon ediliyor

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediliyor. Bulaşma riskini en aza indirmek maksadıyla P plakalı servis araçları Büyükşehir Belediyesince dezenfeksiyon ediliyor.
GÜVENLİ SERVİS ARAÇLARI
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte vatandaşlarında ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından kullanılan okul servis araçları, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli servis araçları ile fabrikalara işçi taşıyan servis araçlarını dezenfeksiyon ediyor. Böylelikle servis araçlarında buluşma riski minimuma indiriliyor.
İNSAN SAĞLIĞI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen dezenfeksiyon çalışması Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında gerçekleştiriliyor. Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler ile gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları sırasında tüm tedbirler alınıyor. Dezenfeksiyon işlemini yapan ekipler özel ekipmanlar kullanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.