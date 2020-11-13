Alınan bilgiye göre 28 Ekim günü Gölcük’te ikamet eden bir şahı telefonla arayan A.Y. isimli şahıs, kendisini polis olarak tanıtarak adının terör örgütü soruşturması kapsamında suça karıştığını ve operasyon yapılabilmesi için dediklerinin harfiyen yerine getirilmesini istedi. Telefondaki A.Y. isimli şahsa inanan vatandaş elindeki 4 bin 500 TL nakit parayı ve 5 adet çeyrek altını A.Y.’ye daha sonra geri alacağına inanarak teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.Y. isimli şahsın Ankara ilinde olduğunu tespit etti. 12 Kasım günü Ankara’da kaldığı otele düzenlenen operasyonla yakalanan A.Y.’nin yapılan üst aramasında 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Y. adliyeye sevk edildi.
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı
Gölcük’te telefonla aradıkları bir kişiye kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
13 Kas 2020 - 16:13 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.