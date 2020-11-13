Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 16:13- Asayiş G: 13 Kas 2020 - 16:14

Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı 

Gölcük’te telefonla aradıkları bir kişiye kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre 28 Ekim günü Gölcük’te ikamet eden bir şahı telefonla arayan A.Y. isimli şahıs, kendisini polis olarak tanıtarak adının terör örgütü soruşturması kapsamında suça karıştığını ve operasyon yapılabilmesi için dediklerinin harfiyen yerine getirilmesini istedi. Telefondaki A.Y. isimli şahsa inanan vatandaş elindeki 4 bin 500 TL nakit parayı ve 5 adet çeyrek altını A.Y.’ye daha sonra geri alacağına inanarak teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.Y. isimli şahsın Ankara ilinde olduğunu tespit etti. 12 Kasım günü Ankara’da kaldığı otele düzenlenen operasyonla yakalanan A.Y.’nin yapılan üst aramasında 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Y. adliyeye sevk edildi.
# Vatandaş, Cep telefonu, Gölcük

13 Kas 2020 - 16:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kamyon ile kamyonet çarpıştı sürücünün baacakları kırıldı! mask
Kamyon ile kamyonet çarpıştı sürücünün baacakları kırıldı!
Aranan kişi uygulamada yakalandı mask
Aranan kişi uygulamada yakalandı
Başiskele’de güvenli okul uygulaması  mask
Başiskele’de güvenli okul uygulaması 
Genç çift sahte parayla polise yakalandı mask
Genç çift sahte parayla polise yakalandı
Akü hırsızları polise yakalandı mask
Akü hırsızları polise yakalandı
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu! mask
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu!
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı mask
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı

GALERİ

Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL