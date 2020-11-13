Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı 

Alınan bilgiye göre 28 Ekim günü Gölcük’te ikamet eden bir şahı telefonla arayan A.Y. isimli şahıs, kendisini polis olarak tanıtarak adının terör örgütü soruşturması kapsamında suça karıştığını ve operasyon yapılabilmesi için dediklerinin harfiyen yerine getirilmesini istedi. Telefondaki A.Y. isimli şahsa inanan vatandaş elindeki 4 bin 500 TL nakit parayı ve 5 adet çeyrek altını A.Y.’ye daha sonra geri alacağına inanarak teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.Y. isimli şahsın Ankara ilinde olduğunu tespit etti. 12 Kasım günü Ankara’da kaldığı otele düzenlenen operasyonla yakalanan A.Y.’nin yapılan üst aramasında 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Y. adliyeye sevk edildi.