Tarhan, "Türkiye Avrupa’nın çöplüğü haline geldi"

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Kadın Kollarının düzenlediği her ilçede 10 kadın üye etkinliği kapsamında İzmit’te partiye üye olan kadınlara rozet takma etkinliği düzenlendi. İzmit İlçe Örgütü binasında Hakan Çakar’ın ev sahipliğinde yapılan etkinliği CHP PM Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Songül Kaya, İzmit Kadın Kollar Başkanı Mediha Satıcı, İl Gençlik Kollar Başkan Zeki Karakadılar ve ilçe başkanları katıldı.

KADIN CİNAYETLERİNİ DEĞİNDİ

CHP İzmit İlçe Örgütüne üye olan kadınlara rozetleri taktimi programında ile konuşmayı yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, “Zorlu bir yola çıkıyoruz. Bu yolda beraber çalışacağız ve başarıya ulaşacağız. Partimize katılan kadınlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Satıcının ardından konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, “Biz kadınlar için siyaset zor ama biz sorumluluğumuzun farkındayız. Kol kola yürüyerek bu zorlu süreci yürüteceğimizin farkındayız. Kadın cinayetlerinin önüne geçemiyoruz. Bugün de ilimizde bu şiddeti ve cinayeti yaşadık. Peynir ekmek gibi satılan pompalı tüfek ve silahların kontrol altına alınması gerektiği konusunda çağrıda bulunuyorum. Bu satışların kontrol altına alınması gerekiyor. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diliyorum.” dedi.

“SORUNLARI GÖREREK İLETİYORUZ”

Kadınların ardından konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Kadınlarımıza aramıza katıldıkları için teşekkür diyorum. CHP kadınlarla beraber çalışacak. Kadınlarımızı ön planda tutacağız. Üye olarak bizlere güç verdiniz çünkü biz dostlarımızla iktidar olacağız. CHP olarak sahadayız. Sorunları sahada dinliyoruz. Çayırova’da internet olmadığını biz gündeme getiriyoruz. Biz kaportacıların sorunlarını görerek iletiyoruz. Oturarak değil sahada dokunarak ortaya çıkarıp gündeme getiriyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE AVRUPA’NIN ÇÖPLÜĞÜ HALİNE GELECEK”

Programda son olarak konuşan Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan Karetepe’de yapılacak Lastik yakma tesisine değindi. Torba yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini ifade eden Tarhan, “Türkiye’de 3 tane lastik yakma fabrikası kurulacak. Bunlardan biride Kartepe’de olacak. Bu kadar güzel bir şehrin sahibi ve halkıyız. Bu üç fabrikaya teşvik verilmek istemiyor ve bunun için mecliste değişiklik gerekiyor. Avrupa’nın bütün lastikleri Türkiye’ye gelecek. Türkiye Avrupa’nın çöplüğü haline gelecek. Kartepe gibi güzel bir kentimizde bu kanun maddesine direnmeliyiz. İktidar milletvekillerine de sesleniyoruz bu kanun meclisten geçmemelidir, onlara da buradan çağrı yapıyorum. Kadına seçme seçilme hakkı Avrupa’dan önce dahi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. CHP için kadınlar çok önemlidir.” şeklinde konuştu

PARTİYE ÜYE OLAN İSİMLER

Şebnem EVCEN

Gizem CANIK

Özlem SOLMAZ

Havva Şeyda YILMAZ

Safiye İSEN

Müyesser CEYHAN

Mine AKYOLDAŞ

Ezgi GÜREL

Gülcemal KOÇ

Semiha KÜÇÜK

Nilüfer ACAR

Gülbeyaz BAŞARAN

Sakine YAPICI

Nurten UYANIK

Öznur ALKAN

Ziynet AKDAĞ

Cemile ÖZGÜVEN