  Sarıgül'ün partisinin il başkanı belli oldu

CHP eski Milletvekili ve İstanbul Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün başlattığı Türkiye Değişim Hareketi Partisi, partileşti. Partinin İl Başkanı Volkan Karayel oldu. Genel Merkez Kurucusu Coşkun Ağaryılmaz bugün basın açıklaması gerçekleştirdi. Ağaryılmaz açıklamasında, "ekonomide başarısız bir iktidar, karşısında ise yetersiz, halka güven vermeyen ana muhalefet var" dedi.

"ANA MUHALEFET HALKA GÜVEN VERMİYOR"

Türkiye Değişim Hareketi, Atatürk’ümüzün ilkelerini savunan Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk değerlerine uyan, inançlara saygılı, laikliği benimseyen, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği koruyan demokratik kitle hareketidir. Bu anlayışla partileşme kararı alan TDH değişimi gerçekleştirmek için iktidar olma kararlılığıyla yola çıkıyor. Ülkenin tüm değerlerini tahrip eden, insanları ötekileştiren, ekonomide başarısız bir iktidar, karşısında ise yetersiz, halka güven vermeyen ana muhalefet var.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ"

Bu nedenle TDH her iki ittifaka da mesafelidir. Tek başına iktidar hazırlığı ve kararlılığı içinde ülkemizin, milletimizin beklentilerine karşılık olacaktır. Genel başkanımız sayın Mustafa Sarıgül’ün ötekisi olmayan, tüm değerlere ve insanlar saygılı yönetim anlayışı, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkışın yegane güvencesidir. İktidarımıza, içeride varlıkta eşitliğin olduğu mutlu ve huzurlu bir millet, dışarda da onurlu ve güçlü bir devlet olacaktır.”