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13 Kas 2020 - 16:55- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 16:57

Kurultay sonrası CHP’ye önemli ziyaret

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, PM üyesi İzmir eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Bursa İl Başkanı İsmet Karaca Kocaeli teşkilatlarını ziyaret etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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CHP Kocaeli İl Örgütü bugün Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, PM üyesi İzmir eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’yı ağırladı. İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın ev sahipliğinde İl Binasında gerçekleşen etkinliğe, misafirlerin yanı sıra Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadın Kollar Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kollar Başkanı Zeki Karakadılar ve ilçe başkanları katıldı.

BÜYÜK BİR AİLENİN FOTOĞRAFI”

Ziyarette ilk konuşma gerçekleştiren İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Bugün Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İzmir İl Başkanımız Sayın Rıfat Nalbantoğlu ve Bursa İl Başkanımız Sayın İsmet Karaca ziyaretleriyle şeref vermişlerdir. CHP iktidara giden bir partidir. Bu büyük bir ailenin fotoğrafıdır. Başkanlarımız hoş geldiler şeref verdiler” ifadelerin kullandı.

CHP ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN SAHADA”

Yıldızlı’nın ardından konuşan PM Üyesi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu konuşmasında, “Malum bir kurultay gerçekleştirdik Delegelerimiz parti meclisi olarak oy verdi. Biz de bir teşekkür ziyareti yapıyoruz. Bütün CHP örgütü vatandaşın sorununu dinlemek ve çözüm önerilerini sunmak için sahada. Az önceki üye programına yetişemedik. Partimizin ailesine katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İktidar çalışmaları daha güçlü ilerleyecektir. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

CHP’LİLERİN NASIL KRİZ YÖNETTİĞİNİ TÜRKİYE’YE GÖSTERDİK”

Altaca’nın ardında söz alan İzmir Eski İl Başkanı PM Üyesi Rıfat Nalbant, “Dün Bursa’daydık, bugün Kocaeli’deyiz. Üç belediye başkanımızı ziyaret ettik. Partimize katılan arkadaşların katılım programına yetişemedik. Katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Buna ihtiyacımız var. Türkiye’nin de partimize ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacın cevabı olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Büyük bir deprem yaşadık İzmir’de. Daha büyük tahribatlara yol açabilecek bir problem yaşadık. Bu kadar kısa sürede organize olup yaraların sarılması konusunda gayret çıkarmak önemli. Pandemi döneminde CHP’li belediyelerin krizleri nasıl yönettiği konusunda tüm Türkiye’ye örnek verdik. En azından yaraların sarılması konusunda bir gayret içerisinde olacağız.” ifadelerini kullandı

YENİ BİR ANAYASA İÇİN İLLERİMİZDEN TEMSİL ÖNEMLİ”

Ardından söz alan PM Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Geride bıraktığımız kurultay çok önemli bir kurultaydı. Kurultayın işleyişi de çok farklıydı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atarken yeni bir anayasa hazırlanacağını ifade etti. Bu kurultayda parti meclisinde görev almak bizim için gurur vericiydi. Bu sistemi tercih edenler ile yarışacağız. Yeni bir anayasa çalışması için illerimizden temsilcilerin olması partililerimiz için çok önemliydi. Parti içi temsiliyet açısından da önemliydi. Rıfat abimiz öncülüğünde İzmir’deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

ADIM ADIM SEÇİMLER YAKLAŞIYOR”

Programda son olarak konuşan Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Kocaeli bizim siyasi hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Biz önce bir sınır komşusuyuz. İç içe girmiş bir sınırımız var. Siyasi hayatımız boyunca Kocaeli’de çok önemli dostluklar edindik. Bizler hep siyasetin içindeyiz. Tarihi sorumluluk aldığımız bir dönemdeyiz. Gece gündüz çalışacağız. Kendi ilimizde partimizi başarılı kılmalıyız. Adım adım seçimler yaklaşıyor. İlk genel seçimde tekrar aydınlık günlere kavuşmak için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.” şeklinde konuştu.

# CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, PM üyesi İzmir eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Kocaeli, İzmit, tahsin tarhan, Bursa

13 Kas 2020 - 16:55 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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