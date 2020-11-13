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13 Kas 2020 - 19:23- Gündem G: 13 Kas 2020 - 19:29

Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı

Yonca Evcimik, Gölcük’te bulunan ipotekli arsasıyla ilgili icra takibi başlatan Özden Akaryakıt şirketine açtığı davayı kazandı.
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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada; Evcimik’in 11 bin 22 metrekare bağ vasfındaki arsanın üçte bir payını 1 milyon 200 bin liraya Özden Akaryakıt’a sattığı belirtildi. Şirketin şarkıcıya 800 bin lira ödeme yaptığının anlatıldığı dilekçede şöyle denildi: “Sözleşmedeki şartların yerine getirilemeyeceğinin ortaya çıkması üzerine şirket, 800 bin liranın iadesini istedi. Evcimik 750 bin lira ödedi, 50 bin lira borcu kaldı. Şirket 7 yıl önce icra takibi başlattı. Ancak 50 bin lira yerine 300 bin lira üzerinden icra takibi yapıldı. İpoteğin geçersiz olduğuna, icra takibinin iptaline karar verilmesini istiyoruz.” Mahkeme, Evcimik’i haklı bularak 750 bin lira yönünden borçlu olmadığına hükmetti, ayrıca sözleşmenin geçersiz olduğuna karar verdi. 
# İstanbul

13 Kas 2020 - 19:23 - Gündem

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