Kaçak göçmenler ticari takside yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Kasım günü göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen şahıs olduğu tespit edilirken araç sürücüsü İ.B. isimli şahıs hakkında TCK 79. maddesi göçmen kaçakçılığı suçundan gerekli adli işlemler yapılırken kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.