Yolcu otobüsünde kaçak malzemeler ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir duyum üzerine bir yolcu otobüsü takibe alındı. TEM otoyolu üzerinde durdurularak aranan yolcu otobüsünden gümrük kaçağı 50 karton elektronik sigara tütünü, 85 karton kaçak sigara, 125 paket kaçak tütün, 35 adet kaçak çay ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

