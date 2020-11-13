Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 21:33- Asayiş G: 13 Kas 2020 - 21:39

Cinayete kurban giden anne ve oğlu toprağa verildi!

İzmit'te cinnet getiren bir şahsın kedisini vurmadan önce pompalı tüfekle öldürdüğü eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Olay, gece saatlerinde  Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Keskin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Özkan (54) isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu ve 5 aydır barışmaya çalıştığı Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cinnet getiren Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendisini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan’ın ismi öğrenilemeyen annesi bağırarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi.

SON YOLCULUĞA UĞURLANDI


Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Serap Özkan ve oğlu Suat Özkan’ın cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, İzmit Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Serap Özkan ve oğlu Suat Özkan’ın yakınları katıldı. Cenaze namazında yakınlarının göz yaşına boğulduğu anne ve oğlu, İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Veysel Özkan’ın cenazesinin ise defnedilmek üzere memleketi Artvin’e gönderileceği öğrenildi.

# Serap Özkan, Suat Özkan, Veysel Özkan, Kocaeli, İzmit

13 Kas 2020 - 21:33 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası 
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! 5 gözaltı mask
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! 5 gözaltı
39 yaşında koronaya yenildi! mask
39 yaşında koronaya yenildi!
Kamyon ile kamyonet çarpıştı sürücünün baacakları kırıldı! mask
Kamyon ile kamyonet çarpıştı sürücünün baacakları kırıldı!
Aranan kişi uygulamada yakalandı mask
Aranan kişi uygulamada yakalandı
Başiskele’de güvenli okul uygulaması  mask
Başiskele’de güvenli okul uygulaması 
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!

GALERİ

Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL