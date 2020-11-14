Kocaeli'de yeni kararlar alındı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Valiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 10 hasta başı monitörü ile Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere 4 PCR cihazı, sahada görevli personel tarafından Sağlık Bakanlığı uygulamalarında kullanılmak üzere 80 tablet bilgisayarı ve çağrı merkezlerinde kullanılmak üzere 40 masaüstü bilgisayar temin edilmesinin uygun olduğuna karar verildi.
Ayrıca Kocaeli'deki meydanlar ile Başiskele ilçesi Pınar Caddesi ve Kandıra ilçesi İnönü Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içilmesine yasak getirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.