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14 Kas 2020 - 09:10- Gündem G: 14 Kas 2020 - 12:45

Kocaeli'de yeni kararlar alındı

Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 10 hasta başı monitörün, 4 PCR cihazın, 80 tablet ile 40 masaüstü bilgisayarın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmesine, ve meydanlarda sigara içilmemesine karar verildi.
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Valiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 10 hasta başı monitörü ile Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere 4 PCR cihazı, sahada görevli personel tarafından Sağlık Bakanlığı uygulamalarında kullanılmak üzere 80 tablet bilgisayarı ve çağrı merkezlerinde kullanılmak üzere 40 masaüstü bilgisayar temin edilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

Ayrıca Kocaeli'deki meydanlar ile Başiskele ilçesi Pınar Caddesi ve Kandıra ilçesi İnönü Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içilmesine yasak getirildi. 
# Kocaeli, Büyükşehir, koronavirüs, Kandıra

14 Kas 2020 - 09:10 - Gündem

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