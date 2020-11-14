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14 Kas 2020 - 09:21- Spor G: 14 Kas 2020 - 09:26

Ahmet Akay’ın adı ölümsüzleşti!

Gazetemizin unutulmaz foto muhabiri, 5 Mayıs’ta vefat eden Ahmet Akay, İzmit Belediyesi tarafından son derece güzel bir organizasyonla düzenlenen etkinlikle anıldı. Akay ailesinin gurur duygu dolu gününde Ahmet Akay, adının verildiği tesiste spor camiasını bir araya getirdi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Gazetemizde uzun yıllar boyunca foto muhabiri olarak görev yapan, Kocaeli sporunun her kulvarında emek sarf eden 1956 doğumlu Ahmet Akay, 5 Mayıs 2020’deiftar sonrası evinde geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetmiş, Akay’ın vefatı ailesi ve spor camiasını derin bir hüzne sevk etmişti. Efendiliği, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile her kesimin takdirini ve saygısını kazanan Akay’ın adı ölümsüzleşti. İzmit Belediyesi, İzmit Orhan Mahallesi’ndeki bir spor tesisine Ahmet Akay’ın adını verdi.

FIRAT OKUL VEFASINI GÖSTERDİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in himayelerinde tesiste çok anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Spor adamları, gazeteciler, antrenörler ve Kocaelispor’da bir döneme damga vuran isimler Ahmet Akay için etkinlikte buluştu. Gün sonunda gösteri maçı yapıldı ve İzmit Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul da “Bizim her antrenmanımıza gelirdi. Bizi hiç yalnız bırakmadı. O’nun için maç yapacağım” diyerek gösteri maçında forma giydi.

AKAY AİLESİNE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Etkinliğe Merhum Ahmet Akay’ın ailesinden eşi Gülten Akay, oğlu Özgen Akay, kardeşi Ferit Akay ve yengesi Refika Akay katıldı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet duygu dolu konuşmasında Ahmet Akay ile bir anısını katılımcılarla paylaşırken, başkanlığı sürecinin öncesinden de tanıdığı Ahmet Akay’ın son derece çalışkan ve işini arzu ile yapan, şehre iz bırakan bir gazeteci olduğunu anımsattı ve Akay’a Allah’tan rahmet, ailesi ile spor basın camiasına başsağlığı diledi. Akay ailesi kendilerine plaket takdim eden Başkan Hürriyet ile etkinlikten ötürü emek sarf eden tüm paydaşlara şükranlarını iletirken, gözyaşlarına hakim olamadı.

METİN KARAN: HABERİN PEŞİNDE KOŞARDI

Öte yandan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı da Akay ailesi ile yakından ilgilenirken “Bizlere ve sizlere ne mutlu ki, Ahmet Bey bu kadar insan biriktirmiş ve herkes Ahmet Bey için buraya gelmiş” ifadesini kullandı. TSYD Kocaeli Şubesi Başkan Metin Karan, Merhum Ahmet Akay’ın sürekli kentin spor sahalarında ve sokaklarında olduğunu, yıllarca haberin peşinden koştuğunu vurguladı.

MUAMMER ÇELİK: TERTEMİZ BİR ADAMDI

Spor camiasının adeta akın ettiği etkinlikte Kocaelispor’un mevcut yönetimi adına kimsenin olmaması üzerken, Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik “Ahmet, görüp görebileceğimiz en çalışkan ve işini titizlikle her daim yapan bir arkadaşımızdı. Bu tertemiz adamı çok özleyeceğiz. Mekanı cennet olsun” dedi. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş “Ahmet abimizin değeri amatörler ve salon sporları organizasyonları başladığında çok daha iyi anlayacağız. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.

MİTHAT AĞA TEŞEKKÜR ETTİ

Futbol İl Temsilcisi ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa “Ahmet abi akşam maçları verdiğimde beni sürekli fırçalardı. İnanın onun fırçalarını özledim. Ahmet abiyi hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu. Konuşmaların ve Ahmet Akay ile ilgili alınan mini görüşlerin ardından sıra gösteri maçına geldi. Yeşil takım ile mavi takım arasındaki maç dostça geçerken, yeşil takım adına forma giyen Ahmet Akay’ın oğlu Özgen Akay birisi röveşatadan olmak üzere tam 6 gol birden attı. Aynı takımın kalesini koruyan Hakemler Derneği Eski Başkanı ve İHK Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Atalay kurtarışları parmak ısırttı.

PROTOKOL AKIN ETTİ

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Metin Uçar, Okul Sporları Şube Sorumlusu Turgay Bulut, Kartepe İlçe Spor Müdürü Erol Arutan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, İzmit Orhan Mahallesi Muhtarı Salim Acarsoy, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, KASKF yöneticisi Seyhan Küçükleroğlu, Marmara Masterler Federasyonu kurucularından Elman Demir, Kocaelispor’un teknik adamlarından ve futbolcularından Faruk Sarman, antrenörler, futbolcular, spor adamları, İzmit Belediyesi Güreş Antrenörü Şener Sar, şampiyon güreşçiler, Akay’ın arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri etkinlikte yer alarak tarihi ana şahitlik yaptı.

AHMET AKAY GÖSTERİ MAÇI

YEŞİL TAKIM: 15

MAVİ TAKIM: 9

HAKEM: Mehmet Açık***

YEŞİL TAKIM: Mithat Atalay****, Özgen Akay****, Fırat Okul***, Engin Öztonga***, Yusuf Erenkaya***, Osman Karakaya***, Beyza Kocatürk***

MAVİ TAKIM: Kenan Meriç***, Erdem Övüç***, Haydar Koç***, Umut Karagöz***, Nuri Çolak***, Cem Sinan Vergül***, Metin Özkan***

GOLLER: Özgen Akay (6), Fırat Okul (3), Yusuf Erenkaya (2), Engin Öztonga (2) Osman Karakaya, Beyza Kocatürk (Yeşil takım), Erdem Övüç (6), Nuri Çolak, Metin Özkan, Haydar Koç (Mavi takım)

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14 Kas 2020 - 09:21 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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