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14 Kas 2020 - 09:32- Gündem G: 14 Kas 2020 - 13:00

Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu bilgileri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SİS

Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ: 16, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
# Kocaeli

14 Kas 2020 - 09:32 - Gündem

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