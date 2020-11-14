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14 Kas 2020 - 10:16- Gündem G: 14 Kas 2020 - 10:21

Seka Park'ın mimarı Talha Kös evleniyor! 

İlimizin tanınan kentsel tasarımcısı, Seka Park'ın Mimarı Talha Kös, evleniyor. 
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İstanbullu tekstilci işadamı İbrahim Nalbant’ın kızı Tuğba Nalbant ile 15 Kasım Pazar günü saat 18:30 da  dünya evine girecek olan Talha KÖS’ün nikah töreni için yoğun önlemler alınıyor. Çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıyacak. 

DIŞ MEKAN ISITILACAK

Mekanın dış avlusunda seyyar sobalarla kurulacak olan masalı düzende misafirler ağırlanacak. Bu alanda misafirlerin töreni izleyebilecekleri dev ekran olacak. Bin 200 Kapasiteli salonda ise sadece 300 kişi oturuma izin verilecek. Ayrıca nikah öncesi tüm mekan özel kimyasallar ile sterilize edilecek.

BAKANLAR GELECEK

Sekapark’ta yer alan Kocaeli Kongre merkezinde gerçekleşecek olan nikah merasimine özellikle Ankara’dan üst düzeyde katılım olacağı tahmin ediliyor.
Pek çok bakan , milletvekili , belediye başkanının katılacağı törende giriş yapan herkesin ateşi ölçümü yapılacak.

# Kocaeli, Büyükşehir

14 Kas 2020 - 10:16 - Gündem

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