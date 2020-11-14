Seka Park'ın mimarı Talha Kös evleniyor! 

İstanbullu tekstilci işadamı İbrahim Nalbant’ın kızı Tuğba Nalbant ile 15 Kasım Pazar günü saat 18:30 da dünya evine girecek olan Talha KÖS’ün nikah töreni için yoğun önlemler alınıyor. Çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıyacak.
DIŞ MEKAN ISITILACAK
Mekanın dış avlusunda seyyar sobalarla kurulacak olan masalı düzende misafirler ağırlanacak. Bu alanda misafirlerin töreni izleyebilecekleri dev ekran olacak. Bin 200 Kapasiteli salonda ise sadece 300 kişi oturuma izin verilecek. Ayrıca nikah öncesi tüm mekan özel kimyasallar ile sterilize edilecek.
BAKANLAR GELECEK
Sekapark’ta yer alan Kocaeli Kongre merkezinde gerçekleşecek olan nikah merasimine özellikle Ankara’dan üst düzeyde katılım olacağı tahmin ediliyor.
Pek çok bakan , milletvekili , belediye başkanının katılacağı törende giriş yapan herkesin ateşi ölçümü yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.