Nereye gitse depreme yakalandı

Eşinin görevinden dolayı farklı şehirlerde yaşayan ve yıllar önce Elazığ'a yerleşen 55 yaşındaki Zakire Yalçın'ın hayatının büyük bir kısmı depremle geçti. 3 çocuk annesi Zakire Yalçın polis memuru olan eşinin görevi nedeniyle yıllarca pek çok şehirde yaşadı. Sabah'ın haberine göre, İlk olarak 1999'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki Marmara depremini Kocaeli Gölcük'te yaşayan Zakire Yalçın, 12 Kasım Düzce depremini ise Bolu'da iken yaşadı. Eşi emekli olunca Elazığ'a döndüler. Elazığ'da 2010'da meydana gelen 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğündeki depremi yaşadılar. Son olarak 24 Ocak'ta 41 kişinin öldüğü 6.8 büyüklüğündeki deprem ve Bingöl merkezli 14 Haziran'da yaşanan ve bir kişinin öldüğü 5.8 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Yalçın hangi şehre gitse depremle karşı karşıya kaldı. "Depremsiz günümüz olmadı" diyen Yalçın, "İzmir'de yaşanan depreme çok üzüldüm. Allah kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.