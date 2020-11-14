Eşinin görevinden dolayı farklı şehirlerde yaşayan ve yıllar önce Elazığ'a yerleşen 55 yaşındaki Zakire Yalçın'ın hayatının büyük bir kısmı depremle geçti. 3 çocuk annesi Zakire Yalçın polis memuru olan eşinin görevi nedeniyle yıllarca pek çok şehirde yaşadı. Sabah'ın haberine göre, İlk olarak 1999'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki Marmara depremini Kocaeli Gölcük'te yaşayan Zakire Yalçın, 12 Kasım Düzce depremini ise Bolu'da iken yaşadı. Eşi emekli olunca Elazığ'a döndüler. Elazığ'da 2010'da meydana gelen 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğündeki depremi yaşadılar. Son olarak 24 Ocak'ta 41 kişinin öldüğü 6.8 büyüklüğündeki deprem ve Bingöl merkezli 14 Haziran'da yaşanan ve bir kişinin öldüğü 5.8 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Yalçın hangi şehre gitse depremle karşı karşıya kaldı. "Depremsiz günümüz olmadı" diyen Yalçın, "İzmir'de yaşanan depreme çok üzüldüm. Allah kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.
14 Kas 2020 - 10:23- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2020 - 10:29
Nereye gitse depreme yakalandı
Eşinin görevinden dolayı farklı şehirlerde yaşayan ve yıllar önce Elazığ'a yerleşen 55 yaşındaki Zakire Yalçın'ın hayatının büyük bir kısmı depremle geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
sefer gölcüklü - nereye gidersen git kaderden kaçış yok abla ,gideceğin yer yine kaderindir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.