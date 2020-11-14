Demir, teşkilatına teşekkür etti

1 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen genel merkez kongresinden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilen Doğan Demir, yardımcısı Serap Çakır ile birlikte Kocaeli il teşkilatını ziyaret etti. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, tüm ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette bir konuşma yapan Doğan Demir, “Benimle birlikte partimizin kurucuları arasında yer alan Ömer Faruk Başaran başkanımız ile birlikte önemli bir sorumluluk üstlendik. Teşkilatlanma sürecinde hepiniz özverili şekilde görev yaptınız. Kongre süreçleri de tamamlandı. Ankara’daki genel kurula tam kadro katılmış olmanız memnuniyet verici. Verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm gelişme ve göstergeler partimizin hızla oy oranının arttığı yönünde. Partimizin içerisinde yer almadığı hiçbir denklemin iktidara gelmesi mümkün değil. Korku bacayı sardı. Sırf Gelecek Partisi’ne katılımların önünü kesmek için atamalar yapıyorlar, görevden alıyorlar, atıyorlar.Ne yaparlarsa yapsınlar partimizin önünü kesemeyecekler” dedi.

DAVUTOĞLU’DAN ÖVGÜLER

Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’in konuşması sırasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu görüntülü olarak bağlandı ve partililere hitabetti. Davutoğlu, “Dün Düzce Deprem Felaketi’nin yıldönümüydü. Oradaki programlara katıldık. Birçoğunuz oradaydı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kocaeli oldukça dinamik bir teşkilatımız. Teşkilatlanma ve kongre süreçlerini başarıyla atlattınız. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Sizlerden beklentimiz yüksek. Sizlere borçlandım. İl binamızın açılışına gelecektim araya pandemi nedeniyle yasaklar girdi. Sonrasında il kongresine gelecektim bu seferde sağlık sorunumuz nedeniyle doktorlar izin vermediği için gelemedik. Ama ilk fırsatta geleceğim. Bu coşku ve heyecanınızın artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu. Genel başkanın toplantıya bağlanması ve övgü dolu sözleri partililere büyük moral oldu.