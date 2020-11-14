Hastaneye kaldırılmayan covid hastası öldü

Darıca'da yaşayan Subutay Işık, annesi Rebiye Işık’ı koronavirüsten kaybetti. Yetkililerin kendilerini sahipsiz bıraktığını söyleyen Subutay Işık, “Erken müdahale edilmiş olsa ve hastanede tedavi edilse annem bugün yaşıyor olacaktı” dedi.

"İÇ İÇE YAŞIYORUZ, EV UYGUN DEĞİL"

Evrensel'in haberine göre, Işık ailesi Darıca’nın Osman Gazi Mahallesi’nde 4 katlı evlerinde 18 kişi yaşıyor. Oğlunun çalıştığı fabrikada Kovid-19'a yakalanıp evdeki diğer aile bireylerine de bulaştırdığını anlatan Subutay Işık, “Oğlum 21 Ekim’de rahatsızlandı. Onu hastaneye götürdüm. 22 Ekim’de oğlumun pozitif olduğunu öğrendik, o gece biz de eşimle rahatsızlandık. Ertesi gün hastaneye gittik. ‘Bize evden çıkmayın’ dediler. 5 gün bizi evde tuttular. Oğlumun ateşi çıktı, ambulans çağırdık. Gelip baktılar, ‘Atlatmış, evde kalabilir’ dediler. Sonra 26 Ekim akşamı bizim testlerin de pozitif olduğunu öğrendik. 28 Ekim’de ise annemin de pozitif olduğunu öğrendik. Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğüne, filyasyon ekiplerine ‘Yerleşim yerimiz uygun değil, iç içe yaşıyoruz’ dedim. Annemi hastaneye yatırmak istedim. ‘Sizi gelip alacağız’ dediler, bunun üzerinden 1 hafta geçti gelen olmadı. Bize ‘Dışarı çıkmayın, ceza yersiniz’ dediler. Defalarca aradım ama ‘Geleceğiz’ demelerine rağmen kimse gelmedi” diye konuştu.

"ERKEN MÜDAHALE EDİLSE ANNEM YAŞARDI"

112 çalışanının ve doktorun, annesinin durumunu gördükten sonra ‘Evde kalamaz, hastaneye yatması gerek’ dediğini aktaran Işık, “En son 112’yi aradım, bir sağlık çalışanı geldi annemi kontrol etti. Bu sağlık çalışanı durumumuzu gördü, ‘Nasıl olur, sizin hastaneye yatmanız lazım’ diyerek annemi ambulansla hastaneye götürdü. Ben de eşim ve çocuğumu alarak hastaneye gittim, bizi hastaneye yatırdılar. Burada doktor da çok sinirlendi, ‘Sizin gözetim altında olmanız lazım, evde kim tuttu sizi’ dedi. 3 Kasım akşamı annemi yoğun bakıma aldılar. 7 Kasım günü de onu kaybettik. 26 Ekim günü bizi hastaneye yatırsalardı ya da annemi bir yere yerleştirebilseydik bunlar yaşanmayacaktı. Bizi iki gün oyaladılar. Erken müdahale edilmiş olsaydı annem bugün yaşıyor olacaktı” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN SAĞLIK KURUMU VATANDAŞA YALAN SÖYLER Mİ?"

“Darıca İlçe Sağlık ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden şikayetçiyim” diyen Işık, yüzde 50 engelli ve Kovid hastası olmasına rağmen ilaçları dahi kendisinin gidip eczaneden aldığını söyledi. “Bize ‘Geleceğiz’ diyorlar, gelmiyorlar. Devletin sağlık kurumu vatandaşına yalan söyler mi?” diye soran Işık, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık emekçilerinin fedakarca çalıştığını ama Sağlık Bakanlığından, filyasyon ekibinden arayanların ‘Evden sakın çıkmayın, ilaçlarınızı getireceğiz, temaslılara test yapacağız’ dediklerini ama hâlâ gelmediklerini söyledi. Işık, kimse gelmediği için diğer küçük çocuklarına kendisinin test yaptırmak zorunda kaldığını söyleyerek “Bunlardan şikayetçiyim” dedi.

"BU ŞEKİLDE COVİDLE MÜCADELE OLMAZ"

Oğlunun çalıştığı fabrikada vardiya amiriyle konuştuğunu söyleyen Işık, “Oğlum 4 yıl o fabrikaya emek verdi. Biz ne kadar korusak da kendimizi, oğlum fabrikadan getirdi bu virüsü. Kaç gün karantinada kaldık, ekmek alacak paramız olmadı. Fabrikadan bizi bir gün olsun aramadılar, ben aradığımda ‘Ya çok büyütüyorsunuz, bu hastalık herkese bulaşacak’ diyerek telefonu yüzüme kapattılar. Annem 30 yaşında eşini kaybetmiş bir kadındı. Bizi bütün kötülüklerden şahin gibi korudu. Ama bugün gördük ki sahipsiz, yoksul olmamız bizim suçumuz oldu. ‘Maske tak, mesafeyi koru, dışarı çıkma’ diyorlar ama böyle bir yönetim olmaz, bu şekilde koronavirüsle mücadele olmaz” diye konuştu.