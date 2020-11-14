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14 Kas 2020 - 12:09- Gündem G: 14 Kas 2020 - 12:11

“42 Evler’de çözüm için engel kalmadı”

Başkan Büyükakın, İzmit İlçesi 42 Evler Mahallesinde yaşayan kat maliklerinin yaşadığı tapu sorunun çözümünde çok önemli bir adımın atıldığını açıkladı.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit İlçesi 42 Evler Mahallesinde yaşayan kat maliklerinin yaşadığı tapu sorunun çözümünde çok önemli bir adımın atıldığını açıkladı. 42 Evler sakinleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, burada yapılan düzenlemeyle alakalı vatandaşlara bilgi aktardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’inde hazır bulunduğu birliktelikte Başkan Büyükakın, Salim Dervişoğlu Caddesi ile Kâhya Kadın Caddeleri arasında kalan alanda bulunan Park Alanı nedeniyle yaşanan sıkıntının giderilmesi için çok önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

42 Evler Mahallesinde ki Salim Dervişoğlu Caddesi ile Kâhya Kadın Caddeleri arasında kalan alan nedeniyle kat maliklerinin mağduriyetini giderecek müstakil tapuların alınmasına imkân verecek çalışma tamamlandı. Tapuların alınmasına imkân verecek şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylandığı ve çözüm için ön adım atıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “42 Evler’de yaşanan problemin çözümü için artık engel kalmadı” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Sorunun çözümü noktasında gelinen aşama nedeniyle bölge sakinleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükkakın’a teşekkür etti. Yaşanan sıkıntının çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan adımla yeni tapularını alacak 42 Evler sakinleri, Başkan Büyükakın’ın konuyla yakından ilgilenmesi nedeniyle de ayrıca memnuniyetlerini belirttiler.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit

14 Kas 2020 - 12:09 - Gündem

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