Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu’nda Sancaktepespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...
0' MAÇ BAŞLADI
8' Kocaelispor Benhur ile etkili oldu. Bu futbolcunun şutunda savunma kapandı, boşta kalan topu Mervan dışarıya gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.