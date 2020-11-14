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14 Kas 2020 - 13:00- Spor G: 14 Kas 2020 - 13:13

Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu’nda Sancaktepespor ile karşı karşıya geliyor
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Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu’nda Sancaktepespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...

0' MAÇ BAŞLADI

8' Kocaelispor Benhur ile etkili oldu. Bu futbolcunun şutunda savunma kapandı, boşta kalan topu Mervan dışarıya gönderdi.
# Kocaeli, Kocaelispor, Maç

14 Kas 2020 - 13:00 - Spor

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