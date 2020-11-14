Ali Koç hayatını kaybetti

Siyaset ve cemiyet camiasının yakından ve mobilyacı Ali Koç (82), beyin kanaması dolayısıyla bir yıldır tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün 14 Kasım ikindi namazını takiben Fevziye Camii'nden kaldırıldıktan sonra, İzmit Kent Mezarlığında defnedilecek.