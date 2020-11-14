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14 Kas 2020 - 12:34- Gündem G: 14 Kas 2020 - 12:36

Karaman: Personel atamalarının takipçisi olacağız

EKPSS sınavı öncesi Görsem Şube Başkanı Dursun Karaman, sınava girecek olan vatandaşlara başarılar diledi ve personel atamalarının dernek olarak sıkı takipçisi olacaklarını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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15 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) öncesi Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Başkanı Dursun Karaman, sınava girecek tüm engellilere başarılar diledi. Sınav sonrası yapılacak olan personel atamalarına dikkat çeken Karaman, “ Personel atamalarının dernek olarak sıkı takipçisi olacağız. Görme engelli personel adaylarımıza tercih sürecinde yardıma hazırız. Bu konuda ve her konuda derneğimizle her zaman iletişim kurabilirler” şeklinde konuştu.  

“İNANCIMIZ TAM”

Şube Başkan Karaman yaptığı açıklamada, “EKPS sınavına girecek olan tüm engelli yurttaşlarımıza başarılar diliyoruz. Sınav merkezlerinde görev alacak personelin ve kurum yöneticilerinin, sınav sırasında engelli yurttaşlarımıza en yüksek duyarlılık ve anlayışı göstereceklerine, yaşanan pandemi süreci nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklarda soğukkanlı ve çözüm odaklı davranacaklarına olan inancımızın tam olduğunu bildiririz” dedi.

14 Kas 2020 - 12:34 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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