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14 Kas 2020 - 12:42- Gündem G: 14 Kas 2020 - 12:44

Vali Yavuz AKUT'a teşekkür etti

AKUT Vali Seddar Yavuz'u ziyarette bulundu. Vali Seddar Yavuz AKUT'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı geçtiğimiz gün Kocaeli'ye geldi. Şalcı Kocaeli ziyaretinde Kocaeli Ekip Sorumlusu Abdurrahman Eke ve beraberindeki gönüllüler ile birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz'a AKUT'un çalışmaları hakkında bilgi veren Şalcı, İzmir depreminde yapılan çalışmaları Yavuz'a anlattı. AKUT'un Kocaeli çalışmaları hakkında da bilgi alan Yavuz ziyaretten memnuniyetini dile getirerek AKUT gönüllülerine teşekkür etti.
# Kocaeli

14 Kas 2020 - 12:42 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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