Lütfi Küçük hayatını kaybetti

İzmit'in tanınmış simalarından olan ve (çıta) lakaplı Lütfi Küçük dün gece kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Uzun yıllar taksicilik yapmış ve İzmit Belediyesinde otobüs işletmesinden emekli olan 71 yaşındaki 4 çocuk babası Küçük'ün cenazesi bugün Suadiye Merkez Camii'nden kaldırılarak, Suadiye Köy Mezarlığına defnedilecek.