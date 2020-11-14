Dolar/TL’deki sert düşüşün, akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6,97 TL, Ankara’da ve İzmir’de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor. Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar az da olsa değişebiliyor.
14 Kas 2020 - 13:17- Gündem Güncelleme: 14 Kas 2020 - 13:21
Benzinde indirim beklentisi
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litresinde pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek - bu işi de çocuk oyuncağına çevirdiler. çocuk yapmaz bunu böyle
Tekin 41 - LUTFEN YAKITTA OLDUGU GIBI ALACAGIMIZ ITHAL URUNLERINDE FIYATI DUSSUN.NIYE DUSMUYOR.HUKUMET NEDEN BU ISEDE EL ATMIYOR.8000 TL YE ALDIGIM MOTOSIKLET SU AN 10000 TL.NEDEN DUSMUYOR.BUNLARI GETIREN DISTURUBUTORLERE NEDEN MUDAHELE EDILMIYOR????KIMLER RANT ELDE EDIYOR?
Mehmet Kurt - Benzine kalıcı zammın yolunu buldular 15 kuruş bindir 10 kuruş indir 5 kuruş inmeyen kar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.