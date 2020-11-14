Dolar/TL’deki sert düşüşün, akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6,97 TL, Ankara’da ve İzmir’de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor. Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar az da olsa değişebiliyor.