Haydi bakalım Darıca gerekeni yap artık !..

Ligde zor günler geçiren Misli.com 3.Lig 2.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği A.Ş, 9.haftada bugün deplasmanda Tokatspor’a konuk oluyor. Geride kalan 8 haftadan yalnızca 7 puan çıkararak ateş hattından çıkamayan sarı yeşilliler, kendisi adına önem taşıyan bu mücadeleyi kazanarak, üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak istiyor. 6 haftalık galibiyet özlemine son vermek isteyen temsilcide sakatlığı bulunan Ahmet Özer ve Erdem Dikbasan ile sarı kart cezası bulunan Çağrı Oğuz bu maçta forma giyemeyecek. Tokat Gaziosmanpaşa Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 13.00’te başlayacak.