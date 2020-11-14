Derince, Çankaya’ya çıkıyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup’taki yer alan Belediye Derincespor, perşembe mesaisinde Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’u konuk etti ve 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Doğancan’ın şık golü ile önde tamamladı, 78’de yediği golle yine berabere kaldı. Gergin geçen maçın son bölümlerinde Derinceli Koray ve Efe, Malatyalı Cihat Ateş kırmızı kart gördü, kaçan goller saç baş yoldurdu. Sarı Lacivertliler bugün, daha önce kupada 3-0’lık skorla elediği Ankara temsilcisi olan ve Trabzonspor’un pilot takımı olarak liglerde yer alan Çankaya FK ile karşılaşacak. Maç 13.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.