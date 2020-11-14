Derince, Çankaya’ya çıkıyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup’taki yer alan Belediye Derincespor, perşembe mesaisinde Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’u konuk etti ve 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Doğancan’ın şık golü ile önde tamamladı, 78’de yediği golle yine berabere kaldı. Gergin geçen maçın son bölümlerinde Derinceli Koray ve Efe, Malatyalı Cihat Ateş kırmızı kart gördü, kaçan goller saç baş yoldurdu. Sarı Lacivertliler bugün, daha önce kupada 3-0’lık skorla elediği Ankara temsilcisi olan ve Trabzonspor’un pilot takımı olarak liglerde yer alan Çankaya FK ile karşılaşacak. Maç 13.00’te başlayacak.