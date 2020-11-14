Gölcük, at şu ‘tokat’ı artık !..

Misli.com 3.Lig 3.Grup takımı Gölcükspor, hafta içi mesaisinde, Osmaniye deplasmanında kaybetti: 2-0. Gökhan, Miran, Kadir, Veli, Batuhan, Furkan Özyapı, Ferhat, Furkan Yiğit, Yunus, Oğuzhan Türkmen, Barış Şen ilk on biriyle sahaya çıkan ekip, zor durumdaki rakibine 3 puanı teslim ederken, kendini zora soktu. Bir haftası bir haftasını tutmayan takım, 10. Dakikada Hakkı Şimşek’in golüyle öne geçen ev sahibinin 35’te Yavuz Koç ile farkı ikiye çıkarmasını engelleyemedi. Kırmızı Siyahlılar bugün de Tokat Erbaa takımını konuk edecek. Maç 13.00’de başlayacak ve Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak. Maça seyirci alınmayacak.