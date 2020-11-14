Misli.com 3.Lig 3.Grup takımı Gölcükspor, hafta içi mesaisinde, Osmaniye deplasmanında kaybetti: 2-0. Gökhan, Miran, Kadir, Veli, Batuhan, Furkan Özyapı, Ferhat, Furkan Yiğit, Yunus, Oğuzhan Türkmen, Barış Şen ilk on biriyle sahaya çıkan ekip, zor durumdaki rakibine 3 puanı teslim ederken, kendini zora soktu. Bir haftası bir haftasını tutmayan takım, 10. Dakikada Hakkı Şimşek’in golüyle öne geçen ev sahibinin 35’te Yavuz Koç ile farkı ikiye çıkarmasını engelleyemedi. Kırmızı Siyahlılar bugün de Tokat Erbaa takımını konuk edecek. Maç 13.00’de başlayacak ve Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak. Maça seyirci alınmayacak.
14 Kas 2020 - 13:37- Spor Güncelleme: 14 Kas 2020 - 13:38
Gölcük, at şu ‘tokat’ı artık !..
Misli.com 3.Lig 3.Grup takımı Gölcükspor, hafta içi mesaisinde, Osmaniye deplasmanında kaybetti: 2-0. Gökhan, Miran, Kadir, Veli, Batuhan, Furkan Özyapı, Ferhat, Furkan Yiğit, Yunus, Oğuzhan Türkmen, Barış Şen ilk on biriyle sahaya çıkan ekip, zor durumdaki rakibine 3 puanı teslim ederken, kendini zora soktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.