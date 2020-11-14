Karamürselli Elif ve Fatih evlendi

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın nikahını kıydı genç çiftin şahitliğini AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete yaptı.Pandemi nedeniyle biraz buruk olduklarını ifade eden Ünilever Firmasında Merchandising olarak çalışan gelin Elif ve Karamürsel İtfaiyesinde görevli damat Fatih Köroğlu, ‘Bazı arkadaşlarımız, akrabalarımız bizimle değil. Elimizden geldiğince burada nikahımızı yapacağız’ diye konuştu.

“BİR ANI OLARAK KALICAK”

Balayı için Antalya-Belek’e gitmeyi planladıklarını belirten damat Fatih Köroğlu, ‘Hep birlikte oynadığımız, dans ettiğimiz, sarıldığımız bir gün olsun istiyorduk ama olmadı’ dediGelin Elif Köroğlu ise, ‘Bu virüs nedeniyle tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, ‘Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama inşallah bugünler de geçecek ve bu bir anı olarak kalacak.’ ifadelerini kullandı.