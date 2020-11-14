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14 Kas 2020 - 13:45- Ekonomi G: 14 Kas 2020 - 13:46

“Hazirandaki üretim, pandemideki daralmayı telafi edecektir”

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hazirandan itibaren pozitife geçen sanayi üretiminin, pandeminin ilk aylarında üretimde yaşanan daralmaları yavaş yavaş telafi edeceğini düşünüyoruz” dedi
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TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eylülde de devam eden üretimdeki artışı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 1.7, yıllık yüzde 8.1 arttı. Yıllık gerçekleşen yüzde 8.1’lik artışı, geçmiş yılların potansiyelinin yakalanması açısından çok değerli buluyoruz. Hazirandan itibaren pozitife geçen sanayi üretiminin, pandeminin ilk aylarında üretimde yaşanan daralmaları yavaş yavaş telafi edeceğini düşünüyoruz. Ekim’de 17.3 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artışların devam etmesi buna işaret” dedi.

“YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERDE YÜZDE 11’LİK DÜŞÜŞ”

Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, yıllık en yüksek artışın yüzde 16.2 ile dayanıklı tüketim mallarında olduğunu görüyoruz. Bunun otomotiv sektöründeki talep artışından kaynaklandığını düşünüyoruz. İmalat sanayi sektöründe yıllık yüzde 8.5, ara malı üretiminde yıllık yüzde 10.9, sermaye malı üretiminde yıllık yüzde 10.4, orta yüksek teknoloji ürün üretimindeki yüzde 13.8’lik artışlar var. Bu kalemlerdeki artışları olumlu değerlendiriyoruz” dedi.  Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 11.2’lik gerilemenin dikkat çekici olduğunu söyledi.
# Kocaeli, Dolar

14 Kas 2020 - 13:45 - Ekonomi

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