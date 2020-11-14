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14 Kas 2020 - 13:46- Ekonomi G: 14 Kas 2020 - 13:47

Assan Hanil’e “OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülü”

Otomotiv sektörünün global ölçekte en önemli tedarikçilerinden Assan Hanil, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından Tedarik Sanayi Başarı Ödülü almaya hak kazandı
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Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv sanayi üreticisi Assan Hanil, Otomotiv Sanayii Derneği tarafından verilen “OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülü”nün sahibi oldu. Dernek üyeleri tarafından kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki iş birliği ve rekabetçilik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda Assan Hanil, 2019’un en başarılı tedarikçisi olmaya layık görüldü.

“BİZE BÜYÜK GURUR VERDİ”

Aldıkları ödülden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Otomotiv Sanayii Derneği, Türk otomotiv sanayinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. OSD, kurulduğu günden bu yana sektör paydaşlarını bir araya getirmiş, önemli işbirliklerine vesile olmuş ve özellikle tedarik sanayi için kilit rol oynamıştır. Köklü derneğimizin çok kıymetli üyeleri tarafından bu ödüle layık görülmek Assan Hanil olarak bizlere büyük gurur verdi” dedi.

“HIZ KESMEDEN DEVAM”

Güner, “Aldığımız bu ödülle, Assan Hanil’in yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim anlayışı, katma değer yaratan faaliyetleri, Ar-Ge’ye verdiği önem ve bu alana yaptığı yatırımların ne denli isabetli olduğunu kanıtlamış durumdayız.  Layık görüldüğümüz bu ödüle yakışır şekilde, sahip olduğumuz yetkinlikleri daha da geliştirerek, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

14 Kas 2020 - 13:46 - Ekonomi

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