“Yerel Yönetim- Yerel Esnaf El Ele”

İzmit Kent Konseyi ve İzmit Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği“Bekirpaşa Esnaf İletişim ve Çalışma Grubu Tanışma Kahvaltısı” etkinliğini Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de gerçekleşti.İzmit Belediyesi tarafından Bekirpaşa bölgesinde yapılması planlanançalışmalar ve esnafın taleplerinin konuşulduğu programa İzmit BelediyeBaşkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Kent KonseyiBaşkanı Hüseyin Erol, Meclis Üyeleri Tuncay Aşkın ve Mehmet Baştürk,Birim Müdürleri, İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve çok sayıdabölge esnaf katıldı.

“ESNAFIN YOL GÖSTERİCİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Esnafın fikirlerini önemsediğini ifade eden İzmit BelediyeBaşkanıFatma Kaplan Hürriyet, “İzmitBelediyesi olarak olabildiğince halkın içerisinde, halkla birlikte,vatandaşın önerilerini dikkate alarak yol yürümeye gayret ediyoruz. KentKonseyi ile ciddi bir işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devamediyoruz. Geçtiğimiz yıl kent merkezi esnafı ile gerçekleştirdiğimizçalışmayı yarından itibaren benim de yaşadığım Bekirpaşa bölgesi içinyapacağız. Bu bölgesinde yaşanan sorunlar noktasında esnaflarımızın bizeyol gösterici olmasını istiyoruz.Böylece aksayan işlere daha hızlımüdahale edebiliriz” dedi.

“İLETİŞİMİMİZİ SAĞLIKLI HALE GETİRECEĞİZ”

Programda esnafla iletişimin önemine vurgu yaparak konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Bizim amacımız, iş yeri çevresinde sevilen, sayılan, kanaat önderi olan yerleşik esnaflarımızla belediyemizi buluşturmaktı. Bu toplantımızın sonucunda kurduğumuz esnaf iletişim ve çalışma grubu çok başarılı sonuçlar aldı. Kentin doğusu ve batısı bir araya getirmek,bütünleştirmek, kentin sorunlarına sahip çıkmak, kentin ihtiyaçları konusunda yol gösterici olmak ve esnaf arasında dayanışmanın ve güçlü bağların kurulması amacıyla çıktığımız bu yolda ikinci durağımız Bekirpaşa bölgesiydi. Bize inanan, bizi dinleyen ve bizimle gönül bağı kuran tümesnaf arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yarından itibaren belediye başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin ve esnaflarımızın bulunduğu bir whatsapp grubu kurarak iletişimimizi daha sağlıklı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.