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14 Kas 2020 - 13:50- Gündem G: 14 Kas 2020 - 13:52

“Muhtarlarımız gözümüz, kulağımız”

Derince merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarını ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Halkımızın adeta gözü, kulağı olan muhtarlarımız bizim de en önemli çözüm ortağımız” dedi
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Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren ve kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, muhtarlarla olan buluşmalara önem veriyor. Aylık rutin olarak muhtarlarla toplantı düzenleyip, ilçedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Aygün, bu kez ilçe merkezinde görev yapan on mahalle muhtarını tek tek ziyaret etti. Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin ile birlikte muhtarlıkları ziyaret eden Başkan Aygün, ilk olarak Deniz Mahallesi Muhtarı Seçkin Altan’a konuk oldu.

MUHTARLARA ZİYARET

Başkan Aygün bu ziyaretin ardından sırasıyla Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Hayri Çelikkol, Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı, İbni Sina Mahallesi Muhtarı Ömer Karadeniz, Yenikent Mahallesi Muhtarı Erol Küçük, Sırrıpaşa Mahallesi Muhtarı Hülya Yıldırım, Çenedağ Mahallesi Muhtarı Osman Koçyiğit, Fatih Mahallesi Muhtarı Mutlu Karakaş, Çınarlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Sümer ve Mersincik Mahallesi Muhtarı Derya Uluç'u mahallelerindeki muhtarlıklarda ziyaret etti.

“MUHTARLARIMIZ ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ”

Muhtarlarla yaptıkları görüşmelerin önemine değinen Aygün, “İlçemizde sorunların tespiti ve vatandaşlarımızın beklentileri noktasında muhtarlarımıza önemli roller düşüyor. Halkımızın adeta gözü, kulağı olan muhtarlarımız hizmet maratonunda bizim de en önemli çözüm ortağımız. Derince’mize değer katan çalışmalara birlikte imza attığımız muhtarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

# Derince

14 Kas 2020 - 13:50 - Gündem

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