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14 Kas 2020 - 13:51- Siyaset G: 14 Kas 2020 - 13:52

Karamürselli Ülkücüler Atatürk’ü unutmadı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde ‘Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz’ yazılı magnet dağıttı
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Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı Ulu Önder’i unutmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde ‘Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz’ yazılı esnaf ve vatandaşlara magnet dağıttı.

“YALNIZCA 10 KASIM’DA DEĞİL”

Atatürk’ün milli mirasçıları olarak Atamızın gösterdiği hedefler doğrultusunda Türk milletine sevgi ve Türk devletine sadakatten asla ayrılmayacaklarını belirten Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, “Yalnızca 10 Kasım’da değil, her zaman Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırlayacağız ve gençliğimize Atatürk sevgisini işleyeceğiz. Herkes bilmelidir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türk vatanın istiklal ufkudur. Liderimiz Devlet Bahçeli, Atatürk Türkiye’dir” dedi.
# karamürsel, 10 kasım

14 Kas 2020 - 13:51 - Siyaset

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