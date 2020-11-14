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14 Kas 2020 - 13:59- Asayiş G: 14 Kas 2020 - 14:02

Kural ihlali yapan 284 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 284 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 13 Kasım günü yapılan kontrollerde 2 bin 8 iş yeri denetlenirken 23 bin 840 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 31 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 165 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa ve 7 iş yerine, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 4 araç sürücüsüne ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 67 şahsa olmak üzere toplam 284 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
# Kocaeli

14 Kas 2020 - 13:59 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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