Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 13 Kasım günü yapılan kontrollerde 2 bin 8 iş yeri denetlenirken 23 bin 840 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 31 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 165 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa ve 7 iş yerine, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 4 araç sürücüsüne ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 67 şahsa olmak üzere toplam 284 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.