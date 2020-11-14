Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 13 Kasım günü yapılan kontrollerde 2 bin 8 iş yeri denetlenirken 23 bin 840 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 31 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 165 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa ve 7 iş yerine, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 4 araç sürücüsüne ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 67 şahsa olmak üzere toplam 284 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Kural ihlali yapan 284 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 284 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
14 Kas 2020 - 13:59 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.